Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'nde konuştu. Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Suriye'nin özellikle bize yakın olan bölgesinde ki sayın Trump'ın ifadesiyle o 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız? Bütün bu çalışmalarımız bunun için. Yoksa bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Milli harita uygulamamıza kavuştuk. Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 20 gibi bir ihtiyacı karşılarken hamdolsun yüzde 60 seviyelerine çıktık. Elbette bunu daha da yukarılara çıkaracağız. Bugün ülkemizde elektronik devlet kullanıcısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır. Türkiye Uzay Ajansı ile çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısı bini geçti. Tasarımızın merkezlerinin sayısı 300'e yaklaştı. Teknopark sayımız 81'i buldu. İftihar verici başarılara imza atan teknoloji ve üretim şirketlerimizi yakından izliyoruz.

"YERİMİZİ ALIYORUZ"

Her ülke yeni döneme isimler veriyor. Biz ise MilliMilli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek süreçte yerimizi alıyoruz. Dijital dönüşüm şahsıma bağlı. Amacımız verileri işleyerek anlamlı hale getirecek adımların atılmasını sağlamak. Artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir. HGM Atlas ve HGM Küre uygulamaları hayati öneme sahiptir.

YAPAY ZEKA

Yapay zeka alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir devrimdir. Tüm kurumlarımızı yapay zeka devrimine hazırlamalıyız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullandığımız yöntemler diğerleri ile karşılaştıralamaz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecek. Tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışlayürütmeyi sürdüreceğiz.

"DÜNYADA BİR NUMARAYIZ"

Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetle hareket etmedik. Bizden daha zengin nice ülke olmasına rağmen, insani yardımlara dünyada bir numarayız.

"SURİYE'DE İŞGAL DERDİMİZ YOK"

Dün Rusya seyahatimizin ana ekseninden birini bu oluşturuyordu. Attığımız adımlar bunun için. Oradaki huzuru nasıl sağlarız? Afrin'de nasıl sağlarız? İdlib'de nasıl sağlarız? Cerablus'ta nasıl sağlarız? Suriye'nin özellikle bize yakın olan bölgesinde ki sayın Trump'ın ifadesiyle o 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız? Bütün bu çalışmalarımız bunun için. Yoksa bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Ama biz buraya nereden geldik? Biz buraya 20 milyon kilometrekarelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye geldik. Biz kabile devleti değildik. Ve şu anda da biz kabile devleti değiliz. Topraklarımızda en ufak bir parselasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiyedir.

"AYAKTA KALMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

16 yıldır Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin, kendi ayakları üzerinde durdurabilmenin mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki... Ayakta kalmanın önemini biliyoruz. Türkiye'nin son 5-6 yıldır başına gelen her hadise ülkemizi düşürmenin peşinde olduklarını gösteriyorlar. 15 Temmuz'da bu milletin istikbaline göz dikenler belalarını bulmuşlardır."