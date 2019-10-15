Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine resti çekti

15.10.2019 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik uygulayacağı yaptırım kararıyla ilgili konuşarak, "Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEK"

Harekat hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok. Sahadaki gelişmeleri koordine etmek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz.

"BİZ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MASAYA OTURMAYIZ"

PKK/YPG hızla mevzi kaybediyor. Hedefimiz teröristlerin 32 kilometrekarelik alanın dışına çıkarılması. ABD'nin teklifine karşı 'Biz terör örgütüyle masaya oturmayız' diye cevap verdim.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda şu anda görevde olan ve eskiden görev yapmış olan Türkiye hükümeti yetkililerine ve diğer kişilere "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulundukları" için yaptırım uygulanmasına yetki veren bir başkanlık kararnamesini imzalayacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alınmıştı.