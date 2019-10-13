Son dakika: Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: İki ordu arasında çatışma çıkabilir
Son dakika: Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, "Esed rejimi Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı danışmanı Yasin Aktay, Sputnik Arapça'ya bir açıklamada bulundu.
Yasin Aktay, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik hareket ettiğine dair iddialarla ilgili olarak, "Esed rejimi, Suriye'nin kuzeydoğusuna girmeye çalışırsa Türkiye karşı koyacaktır. İki ordu arasında çatışma çıkabilir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...