Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la İdlib konusunu telefonda görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve İdlib konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.