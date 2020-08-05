Son Dakika: Çöp kamyonuyla duvar arasına sıkışan belediye işçisi öldü Son dakika haberi: KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu geri gittiği sırada kamyon ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi Ayhan Kazak (41), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde çöp kamyonu geri gittiği sırada kamyon ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi Ayhan Kazak (41), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çöp toplayan F.A.'nın kullandığı Dilovası Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda çalışan temizlik işçisi Ayhan Kazak, kamyon geri gittiği sırada sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan Kazak, mesai arkadaşlarınca olay yerine çağırılan sağlık görevllierince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Kazak, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çöp kamyonunun sürücüsü F.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: DHA