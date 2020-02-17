Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı. Ağır yaralanan şahsın Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Cizre'de Nezir K. isimli kişi, kaymakamlık binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan K'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Türkiye'de intihar vakalarının sayısı son günlerde artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da valilik binası önünde kendisini yakan Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek feryat etmişti. Yarıcı, 7 Şubat günü meydana gelen olayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
BİR ÖRNEK DE KONYA'DAN
Konya'da da 2 çocuk babası bir kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini aracına asarak intihar etti. İki çocuk babası Mevlüt Çankaya'nın maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.
CİZRE'DEKİ VAKANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Son olarak Cizre'de kaymakamlık binasında meydana gelen olayda vatandaşın ne sebeple canına kıymak istediği henüz bilinmiyor. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın durumu ise kritik ve tedavisi devam ediyor.
Haber Videosu: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı
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BİRİ 1OO GÜNDE UÇUCAĞIZ DEMİŞTİ HAKKİKATEN UÇUYORUZ AMA ÇATIDAN AMA PENCEREDEN, BACADANCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maymakamlik sorgulanmali. Bu ulkede guc ve mevki sahibi olanlar normal vatandasi eziyorlar. Kim bilir adama ne dediler ya da yaptilarda adam kendine yediremedi ve oradan atladi!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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2023''ü merak etmeksizin Rabbine kavuşmayı tercih eden sıradan bir ülke vatandaşı.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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vefat etmiş malesefCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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maddi sıkıntı geçim derdi haliyle insanın maneviyatnı bozuyor eşiyle çocuklarıyla geçimsizlikler başlıyor çevresindeki insanlardan uzaklaşarak küskün ve saldırgan bir hal alıyor . kişi başına düşen milli gelir artarken 10 bin dolar deniyor 9600 dolar nerede biri açıklasın . insanlar gerçekten geçinemiyor bu böyle gitmez .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu intiharlar hep bolluktan, refah seviyesinin yuksekliginden kaynaklaniyor. Insanlar artik yapacak bir sey bulamiyorlar, dunyada ger seyin tadina bakiyorlar, artik hayat zevk vermiyor. . .Cevap Yaz 80 46 Yayından Kaldır
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Beyin büyük nimetmiş bu yorumu okuyunca anladım.1 Yayından Kaldır
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cahil misin sen.1 6 Yayından Kaldır
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hemen bağlayın bunu da ekonomiye5 14 Yayından Kaldır
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ALLAH BELANI VERSİN PİSLİK1 4 Yayından Kaldır