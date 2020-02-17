Son dakika: Cizre'de bir kişi kaymakamlık binasının 5. katından aşağı atladı

17.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:12

Cizre'de Nezir K. isimli kişi, kaymakamlık binasının 5. katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan K'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye'de intihar vakalarının sayısı son günlerde artış gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da valilik binası önünde kendisini yakan Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek feryat etmişti. Yarıcı, 7 Şubat günü meydana gelen olayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

BİR ÖRNEK DE KONYA'DAN

Konya'da da 2 çocuk babası bir kamyon şoförü, kamyon garajında kendisini aracına asarak intihar etti. İki çocuk babası Mevlüt Çankaya'nın maddi sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Şen, "Nakliyeci arkadaşımızın bankalara ve çevresine borcu bulunuyordu. Ayrıca eşi ile de araları bozuktu. Borcundan ve ailevi sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini düşünüyoruz" dedi.

CİZRE'DEKİ VAKANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Son olarak Cizre'de kaymakamlık binasında meydana gelen olayda vatandaşın ne sebeple canına kıymak istediği henüz bilinmiyor. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın durumu ise kritik ve tedavisi devam ediyor.

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