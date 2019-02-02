Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu
Son dakika! CHP PM'de Beyoğlu'nda Alper Taş, Şişli'de Muammer Keskin, Küçükçekmece'de Kemal Çebi ve Kadıköy'de Şerdil Odabaşı'nın adaylıkları onaylandı.
31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere iki aydan az süre kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Meclisi'ne (PM) sunulan Kadıköy, Beyoğlu ve Şişli adayları onaylandı.
ÜÇ İSİM PM'DEN ONAY ALDI
CHP'de MYK toplantısı sona erdi. Toplantıda PM'ye Beyoğlu Belediyesi için Alper Taş, Kadıköy için Şerdil Odabaşı, Küçükçekmece Belediyesi için Kemal Çebi ve Şişli Belediyesi için ise Muammer Keskin'in sunulması kararlaştırıldı. Bu 4 isim PM'de oylanarak partinin belediye başkan adayları oldu.