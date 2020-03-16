Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP Merkez Yönetim Kurulu koronavirüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de önlem olarak çoğu organizasyon, etkinlik iptal edildi yada ertelendi. Bu iptal ve ertlelemelere bir yenisini de Cumhuriyet Halk Partisi ekledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) koronavirüs salgını nedeniyle 28 ve 29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı'nı ileri bir tarihe erteledi.

KARARI ÖZTRAK DUYURDU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Biz de bu çerçevede kurultayı erteledik" dedi.