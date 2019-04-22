Son Dakika! CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Çubuk'taki Saldırıda Linç Edilmeye Çalışıldığı Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Son Dakika! CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Çubuk'taki Saldırıda Linç Edilmeye Çalışıldığı Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Çubuk'taki saldırıda linç edilmeye çalışıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün Ankara Çubuk'ta düzenlenen asker cenazesinde hedef alınan CHP'lilerden biri de Ankara Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Levent Gök oldu.

Gök, sosyal medyadan kendisini hedef alan saldırının görüntülerini paylaştı.

KAÇMAYI BAŞARDI

Yaklaşık 30 saniye adeta dayak yiyen Gök, can havliyle olay yerinden uzaklaştı.

Bu anlar kameralara yansıdı.

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