Mustafa Sarıgül, DSP'den Belediye Başkan Adayı Oldu

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'ye (DSP) katılmak üzere parti genel merkezine geldi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşen Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı oldu.

AKSAKAL'LA KISA SÜREN GÖRÜŞME

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde yeniden aday olmak istediğini açıklayan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da bir araya geldi. Adaylık için isminin başka ilçelerle anılması nedeniyle geçen hafta CHP'den istifa eden Sarıgül, söz konusu görüşme sonrası resmen DSP'ye geçti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

SARIGÜL'DEN AÇIKLAMA

Aksakal ile birlikte kameraların karşısına geçen Sarıgül, Şişli'de DSP adına yarışacağını açıkladı. Sarıgül, "Kendi evimizde, kendi yuvamuzda bulunmaktan çok mutluyum. Sayın Genel Başkanın açıklamalarına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül

'ŞİŞLİ'Yİ SARIGÜL'E, SARIGÜL'Ü ŞİŞLİ'YE EMANET EDİYORUZ'

DSP lideri Aksakal da konuya dair kısa bir açıklama yaptı. Partisinin güvenli bir liman olduğunu belirten Aksakal, "Bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül'ün adaylığı için başvurumuzu yaptık. 31 Mart seçimlerinde Şişli halkının da desteğiyle Şişli'yi Mustafa Sarıgül'e, Mustafa Sarıgül'ü de Şişli'ye emanet ediyoruz" dedi.