Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yazılı bir açıklama yaparak, Edremit Belediye Başkan adayının disipline sevk edildiği yönündeki ifadelerini düzeltti.

"EDREMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İFADESİ SEHVEN GEÇMİŞTİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit Belediye Başkan Adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit'teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu'dur. Edremit Belediye Başkan adayımız Selman Hasan Arslan'ın bu süreçle ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde CHP'nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve diğer partililerin kendi aralarında yaptığı konuşma sırasında mikrofon açık kalmış ve Arslan'ın, "Bizim oy Kürdistan'a" diyen müteahhide "Hee bize verecek demektir" sözleri tepki çekmişti.