Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Suver, Boyabat'ı ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Boyabat ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçedeki temasları kapsamında Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı makamında ziyaret eden Suver, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Tarihi Orta Çarşı ve Boyabat Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'nde incelemelerde bulunan Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha yaşanılabilir bir Boyabat inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Sinop'ta 11 Ağustos'ta bir sel felaketi yaşandığını anımsatan Suver, şöyle konuştu:

"Sel felaketi yaşanan yerlerdeki çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladıktan sonra Boyabat ilçemizi de ziyaret etmek istedik. Geldik baktık, çok güzel çalışmalar var. Başkanımız hem deneyimli hem de işi bilen, becerikli. Aynı zamanda bu çalışmaların halkta da karşılığı olduğunu gördük. Mutlu olduk, inşallah birlikte daha iyi işler yapacağız. Başlayan projelerimizi seçime kadar bitireceğiz. Daha yaşanılabilir, daha müreffeh, Boyabatlılara yakışır bir şehri inşa etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun