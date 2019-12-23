: Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak

23.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:35

Ceren Özdemir'i evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020'ye ertelendi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savcı tanıkların dinlenmesinin ardından, önceki savunmalarını inkar eden sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

KATİL ZANLISI KAMERAYLA BAĞLANDI

Van yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmaması ve güvenlik gerekçeleriyle SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmada Ceren Özdemir'in ailesini Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz ve vekaletnameye dayalı yetki belgesiyle 20'yi aşkın Baro, onlarca avukat temsil etti. Arduç için ise Ordu Barosundan zorunlu müdafilik kapsamında bir CMK avukatı da görevlendirildi.

TANIK İFADELERİ

Duruşmada sanık Özgür Arduç, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, anne Güfer Özdemir, abla Gizem Özdemir, Ceren ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz ve davaya müdahil avukatların ifadeleri alındı. İlk ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından tanık ifadelerine geçildi.

Tanık Suat Beyazıt ve tanık Hatice Beyazıt, olaydan sonra duvardan atlayıp kaçan şahsı gördüklerini, ancak olayı anlamadıklarını, daha sonra öğrenince müdahil olduklarını belirtti.

"AMACIM HAYVAN VE İNSAN ÖLDÜRMEKTİ"

Av bayii işletmecisi Rafet Yeşilyurt, sanığın iş yerine gelerek zıpkın sorduğunu, daha sonra alacağını belirterek gittiğini ifade etti. Tanık Uğur Özer ve veteriner hekim Melek Albayrak, sanığın iş yerine eter almak için geldiğini kaydetti.

Sanık Özgür Arduç, tanık ifadelerini doğrulayarak, "Evet eter istedim, zıpkın sordum. Amacım hayvan ve insan öldürmekti. Akli dengem yerinde olsa bunları düşünmezdim" dedi.

BABA KONUŞTU

Ceren Özdemir'in babası söz alarak, "Sanığın akli dengesi yerindedir" derken anne Güfer Özdemir, "Sanık gayet dikkatli konuşuyor akıl sağlığı yerindedir" ifadesini kullandı.

"2 KEZ TECAVÜZE UĞRADIM"

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi. Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:

Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedim. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim akli dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip ettim ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı.

Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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