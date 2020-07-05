Son dakika! ÇANAKKALE Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu
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Son dakika! ÇANAKKALE Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Son dakika haberleri... Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı olduÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos yolu üzerindeki bir kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

05.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:35

Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Assos yolu üzerindeki bir kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Assos yolu üzerindeki bir kampta, uzmanların zararsız olduğunu belirttiği Gergedan böceği görüldü. Kamptaki görevlilerin dikkatini çeken Gergedan böceği, sonrasında tatil yapanların da ilgi odağı haline geldi. Tatilciler, Gergedan böceğini ellerine alarak, dikkatlice incelediler ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler. İstanbul'dan ailesiyle birlikte kampa tatil yapmaya gelen Emre Sosyal, "Zararsız bir canlı olduğunu biliyorum. Canlısını ilk kez görüyorum. Daha önce internette fotoğraflarını görmüştüm ve bu böceğin 90 bin dolara satıldığı yazıyordu" dedi. Biga ilçesinden hafta sonu tatili için kampa gelen Birkan Emir, ilk defa gördüğü ve çok farklı bulduğu Gergedan böceğinin ailece fotoğraflarını ve videosunu çektiklerini söyledi. Eşi Neşe Emir ise, "Boynuzu çok dikkatimizi çekti. Nadir bulunan bir böcekmiş. İlk gördüğümde korktum, ancak artık korkmuyorum. Çok sevimli" diye konuştu.

DOĞANIN ÇÖPÇÜSÜ

Vücut oranlarına göre değerlendirildiğinde, dünyanın en güçlü hayvanı olarak gösterilen Gergedan böceğinin, kendi ağırlığının 850 katını kaldırabildiği ifade ediliyor. İnternette yer alan bazı haberlerde Gergedan böceğinin 90 bin dolar fiyatla satılan ender bir tür olduğu yazılsa da bunun asılsız olduğunu ifade eden uzmanlar, sıklıkla görülebilen bu böceğin doğanın çöpçüsü olarak bilinen bir tür olduğunu belirtiyor.

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Son dakika! ÇANAKKALE Kampta görülen Gergedan böceği, tatilcilerin ilgi odağı oldu

Kaynak: DHA

Manşet

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