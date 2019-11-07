Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 6. kattan atladı

07.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:56

İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi adliyenin üst katlarındaki korkuluklardan aşağıya atladı. Adliyenin atruim alanına düşen İ.Ö.'nün öldüğü sanılarak üzerine gazete örtüldü. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün yaşadığını belirledi. Ağır yaralı İ.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Zemine düşen kişiye adliyedeki sağlık personelleri müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlileri çevre güvenlik önlemleri aldı. Edinilen bilgiye göre intihar eden kişinin 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Kaynak: DHA