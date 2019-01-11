Son Dakika! Bursa'da Korkutan Deprem! 3 İlçede Hissedildi
Son Dakika! Bursa'da saat 19.10 sıralarında hafif şiddette bir deprem meydana geldi. Kısa süren deprem özellikle Mudanya, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde hissedildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.09'da yaşanan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü önce 4.0 ardından 3.7 olarak duyurdu.
BURSA'DA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Bursa'da deprem!Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 şiddetinde olduğu açıklandı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.
DEPREM HERHANGİ BİR HASARA VE YARALANMAYA SEBEP OLMADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı