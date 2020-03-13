Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Son dakika: Bulgaristan parlamentosunda oy birliği ile alınan kararla ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Tüm dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle Bulgaristan, 13 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya hızla yayılırken ülkeler de üst üst önlemler almaya devam ediyor.

KOMŞUMUZ OHAL İLAN ETTİ

Türkiye'nin kuzey batısında bulunan komşusu Bulgaristan, meclisinde oy birliğiyle alınan kararla koronavirüs salgınından korunmak için 13 Nisan'a kadar OHAL ilan edildiğini duyurdu.