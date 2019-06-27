Son dakika! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi
Son dakika! Air İndia'ya ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirildi.
Hindistan'ın Mumbai kentinden ABD'nin Newark bölgesine gitmek için havalanan AI191 kodlu Air İndia yolcu uçağı, bomba ihbarı yüzünden Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, savaş uçağının Air İndia'nın Boeing 777 tipli uçağına iniş sırasında refakat ettiğini bildirdi.
Diğer uçaklardan uzağa park edilen uçakta arama çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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