AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır

İstanbul'daki yerel seçim tartışmaları ve YSK'nın değerlendirme süreci devam ederken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

"SEÇMEN SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ, ARTIK SÖZ YSK'NINDIR"

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.