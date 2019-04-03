Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. "Seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur." diyen Yıldırım, "İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır." ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"SEÇİM BİTMİŞTİR İTİRAZ ŞİKAYET DÖNEMİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey Anayasamızın 67. ve 79. maddeleri çok açık. 'Seçimler, yargı denetiminde yapılır' deniyor. Seçimin düzen içinde yapılması yapma yaptırma görevi YSK'ya aittir.

Seçim bitmiştir itiraz şikayet dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne adar bütün seçimlerde bu gerçekleşmiştir. İlçe seçim kurullarında fedakarca çalışan memurlarımız parti görevlilerimiz var.

"SEÇİMİN PATRONU YSK'DIR"

Seçimin patronu YSK'dır. Seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu ne de Binali Yıldırım'dır. Seçimin karar vericisi YSK'dır Sayın İmamoğlu'nun bunu görmesi ve kabul etmesi lazım.

"SAYIN İMAMOĞLU ELİNDE MAZBATAN VAR MI?"

Ben şimdi soruyorum sayım İmamoğlu elinde mazbatan var mı? O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var. İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA BİR SABIRSIZLIK HALİ VAR"

Sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye zarar verir. İstanbul'u idare edecek adayların daha sorumlu hareket etmesi beklenir. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır. Sanki benim iki katım oy almış da biz oyalamak için bir pozisyon alıyoruz.

"BU MİLLETİN SİNİRİNİ BOZMAYA HAKKINI YOKTUR"

Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur.

Bu millet siyasette birbirine rakip olabilir ama burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokma isteyenlere karşı tek yumruk olur. Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin.

"ŞU AŞAMADA BAŞKA YOLLARA BAŞVURMAK FEVKALADE RAHATSIZ EDİCİDİR"

YSK'nın kararını bekleyeceksin. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim kendisine önerim budur. Şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir. CHP'ye de bir yararı yoktur. Hukuk devleti herkese lazım.

Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da 'neden bu süreç bu kadar uzadı' gibi anlamsız lafla etmektedir.

Yarın iş bitti mazbatasını aldı ilk önce tebrik edecek olan benim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı kendisinden beklemem de hakkımdır.

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE İBB BAŞKANI YAZMASI

Gidip Atatürk'ü herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir'deki deftere İBB Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir. Sabret kardeşim. Üç beş gün sonra hakkında zaten bu ünvanı alacaksın.

İstersen Sultanahmet'e meydana çık ben belediye başkanıyım diye bağır. Ama bu yaptığı işler şu talip olduğu görevin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Binde 2 oy farkından bahsediyoruz.

OY SAYIMINDA SON DURUM

Her an değişiyor. Bilgiler geldikçe… Bizim lehimize olanlar sayılmıyor. Rakibin olanlar da yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu.

TEŞEKKÜRLER İSTANBUL PANKARTLARI

Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? 181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz üzgünüz mi yazacağız

BAKANLARLA GÖRÜŞME

Bakanlarla görüşme yasak mı? Ben AK Parti'nin başkanlığını yapmışım ve İBB başkanlığına aday olmuşum. Seçim sürecini değerlendiririz bundan daha doğal bir şey var mı?