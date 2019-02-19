Son Dakika! Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak 7 aylık TBMM Başkanlığı görevinden ayrıldı. Yıldırım, istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

"ÇALIŞMALARIN DAHA VERİMLİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Yıldırım, "31 Mart yerel seçimler münasebetiyle 12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğüm TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildim. Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar Anayasamıza göre TBMM Başkanı üyesi Sayın İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrediyorum. 7 aylık süre içinde TBMM'nin yeni döneminde uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa daha fazla uzlaşma prensibiyle tüm gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat. Yapılan Anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, TBMM'ye ülkemizin Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelmiş Meclisimiz bundan sonra yürütmeyle, yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği, daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ayrıca ülkemizi yurtdışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde faaliyetlerini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inanıyorum" dedi.