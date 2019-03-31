Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, Teşekkürler İstanbul." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"SEÇİMİ KAZANDIK"

İstanbul'da seçimi kazandık. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, Teşekkürler İstanbul...

Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum.

İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.