Son dakika! Bildiri yayınlayan emekli amiraller savcılık kararının ardından mahkemeye sevk edildi
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Son dakika! Bildiri yayınlayan emekli amiraller savcılık kararının ardından mahkemeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Bildiri yayınlayan emekli amiraller savcılık kararının ardından mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyi yayınlayan amiraller hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 1'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken, 13'ü için de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilmesi kararını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyi yayınlayan amiraller hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan 14 şüpheliden 1'ini tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken, 13'ü için de adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilmesi kararını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ergun Mengi'yi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ederken, adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk ettiği diğer şüphelilerden, Alaettin sevim, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Bülent Olcay, Ramazan Cem Gürdeniz ve Kadir Sağdıç hakkında ev hapsi kararı talep ederken, Ali Sadi Ünsal, Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında il dışına çıkmama kararı talep etti. Adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen tüm şüphelilere yurt dışına çıkma yasağı da konuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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