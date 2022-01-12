Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma - Haberler
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Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Haberler | Güncel

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Merkez Bankası önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocular, Lübnan Merkez Bankası önünde bir araya geldi. Protestocular, "yolsuzluk, suç ve yoksullaşma sistemine hayır" sloganları ve ellerindeki pankartlarla gösteri gerçekleştirdi. Olay yerine gelen Lübnan ordusu ve çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemlerini artırarak ilçenin El Hamra Caddesi'ni trafiğe kapattı. Oturma eylemi sırasında protestocuların demir parmaklıkları aşmak için Merkez Bankası'nın önündeki demir parmaklıklara tırmanması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, protestocular çöp konteynerleri ile barikat kurdu. Polis protestoculara gazla müdahalede bulundu.

(Nisrine Borghol/İHA)

Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma

Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma

Beyrut'ta hükümet karşıtı protestocularla polis arasında çatışma

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İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Son Dakika Haberleri

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