Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
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Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı

16.10.2020 03:42 | Son Güncelleme: 16.10.2020 03:57
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı

Beşiktaş'ta 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş'ta 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri binayı boşaltırken, yangının çıktığı dairede oturan Fatma Güner Sinayiş (85) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Yangın, saat 02: 45 sıralarında Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Fatma Güner Sinayiş'in (85) yalnız yaşadığı dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 

İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAATTE SÖNDÜRDÜİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. YAŞLI KADIN DIŞARI ÇIKAMADI Yangın anında uyuduğu öğrenilen Sinayiş, komşularının tüm çabalarına rağmen dışarı çıkamadı. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sinayiş, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinayiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. BEKÇİLERİN KÖPEĞİ 'BAMBAM' OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Yangının ardından bina etrafında güvenlik önlemi alan bekçilere ait 'Golden' cinsi 'Bambam' isimli köpek olay yerinde polis ekiplerini yalnız bırakmadı.


- İstanbul
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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