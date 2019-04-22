Son Dakika! Belediye Başkanı'ndan Kağıthane'de Çöken Binayla İlgili Açıklama: TOKİ ile Görüştük, Bölgeyi Dönüştüreceğiz

İstanbul Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı öğle saatlerinde çöktü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi de devam ediyor. Kağıthane Belediyesi'nin kararıyla toplam 21 bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Bir binanın da yıkılacağı bildirildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "TOKİ ile görüştük. Hızlı bir şekilde bölgeyi dönüştüreceğiz" dedi.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ BİR NOKTAYA ALINDI

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının önce destek duvarı ardından da yolun bir bölümü çöktü.

Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprak kaymaya devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı.

10 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Binanın çökmesi üzerine çevrede bulunan 10 bina boşaltıldı. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler toplam 10 binayı tahliye etti.