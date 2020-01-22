Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.
BEKÇİLER GÖZALTINA ALABİLECEK
Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.
MÜDAHALE YETKİSİ
Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.