Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Başsavcılık, Emine Bulut cinayetiyle ilgili şüpheli hakkında "canavarca hisle tasarlayarak insan öldürme" suçundan iddianame düzenlendiğini açıkladı. Eski koca Baran için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

23.08.2019 17:20
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, infial yaratan cinayetle ilgili açıklamasında "Emine Bulut cinayeti ile ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendi" ifadesini kullandı. Cani eski eş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (36)

  • REMO:
    İDAM EDİN BU ŞEREFSİZİ TAM BİR CANİ VAHŞET BİR OLAY YAŞATMAYIN NE MÜEBBET HAPİSİ YAŞATMAYIN İÇERİDE DEVLETİMİZ GÖREVİNİ YAPMALI YOKSA BİZE VERİN BİZ GEBERTELİM İTİ
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • İSA TURAN:
    herkes idam gelsin istemiş emin olun parasi olan zengin insanlara işlemez bu kanun fakirin çocuğuna uygularlar bu cezayi idam geldiğinde sanki ülke rahat bir nefes alacak ilk önce yakişikli yunus polislerimiz hergün cafelerde nargile içmeyi biraksin emniyetin için tamamen temizlensin hainden geçilmiyor
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • AZADVSDEDEX:
    Evet HerZaman Görüypruzki adalet Yok Olsaydı eğer o adamı ceza evine atmak yerine kolunu bacağını kesip kan kaybından ödüreceksinki bir kadına bir insana rabbimin verdiği cana nasıl kıyılır anlasın. . . ama yok değru yaşayacak bu adam içerde biz bakacağız sudan gelen elektirikten gelen zamalarla inasanların haklarıyla o ceza evinde bizim paramızla bakılcak. . : ( Ceza evinde yatan suçsuz kader mahkumları için sözlerim değildir. . !
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • KARADAYI:
    yok birde 3 5 yıl sonra salın daha güzel koca kafalılar ölmeden önce tedbir alsa idiniz böyle olmaz dı olan 10 yaşındaki çoçuga böyle bir psikoloji ile yaşa yazık
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • DURUSTLUK:
    Basına geldıgınde annen boyle bır duruma duserse anlarsın ne ıstıyor ne ıstemıyorç
    2 Yayından Kaldır
  • ...:
    hadı be . . . adam gibi bakın eşinize kadın rahat evini niye bıraksınki . . .
    1 Yayından Kaldır
  • NİSANUR:
    Ne yani bu kadını vahşice öldürme fırsatını mı veriyor adama ? Sizin gibi düşünen mahlukların gebermesi lazım bu dünyadan defolup gitmesi lazım. . Allah belasını versin o adamın gebersin inşallah girdiği o delikte
    7 2 Yayından Kaldır
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.