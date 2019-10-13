Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

13.10.2019 13:54

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi devam ettikçe terör örgütü PKK/YPG'de panik havası büyüyor. Bu çerçevede harekatın gerçekleştiği bölgelerde terör örgütünde çözülmeler meydana geliyor. Köşeye sıkışan teröristler çareyi örgütten kaçmakta buluyor.

Terör hedeflerinin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bazı bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre 24 terörist teslim oldu.

TERÖRİSTLERİN KARNI DOYURULDU

Teslim olan teröristlerin karınları doyurulurken yaralı olanlara tıbbi müdahale yapıldı. Ardından ilk sorguları yapıldı ve adli mercilere teslim edildi.

ÖRGÜT İÇİ KOPMALAR ARTTI

Teslim olan teröristler, örgütten kopmaların fazla olmasından kaynaklı olarak terör örgütünün sözde liderlerinin örgüt içi kopmaları önlemek için infaz yoluna başvurduklarını belirtti.

İşte teslim olan teröristlerden ilk fotoğraflar;