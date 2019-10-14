Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560'a ulaştığını açıkladı.

14.10.2019 19:42
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

"OPERASYON BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." denildi.

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