Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2019 19:42

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.

"OPERASYON BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu." denildi.