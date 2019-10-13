Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 480 terörist etkisiz hale getirildi

13.10.2019 07:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."