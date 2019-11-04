Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

04.11.2019 15:57

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde sürdürülen mayın temizleme faaliyetinden acı haber geldi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.