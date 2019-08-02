Balıkesir'de yolcu otobüsü küle döndü: 5 ölü, 15 yaralı

Edremit-Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 ÖLÜ, 15 YARALI

34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.

10 NUMARA YAĞ VE ŞOFÖR İHMALİ İDDİASI

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var. Şoförün yolcuları tahliye etmediği, yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangının sebebi belli değil. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmuyor. " ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;