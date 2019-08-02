Balıkesir'de yolcu otobüsü küle döndü: 5 ölü, 15 yaralı
Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi can verdi, 15 kişi yaralandı.
Edremit-Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir-Edremit kara yolu İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 ÖLÜ, 15 YARALI
34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.
10 NUMARA YAĞ VE ŞOFÖR İHMALİ İDDİASI
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var. Şoförün yolcuları tahliye etmediği, yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangının sebebi belli değil. Şoförün bilgisine başvuruluyor. Ölenlerin kimlik tespiti henüz yapılmadı. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmuyor. " ifadelerini kullandı.
İşte olay yerinden fotoğraflar;
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Emeği geçen herkesin allah belasını versin. Ülkemiz rantçılar havadan para kazananlardan geçilmiyo. Denetleme yapanların hepsi rüşvetçi. Devlet memurunun olduğu her iş sarpa sarmış durumda. Tek dertleri kendi cebine doldurup tatil hayali kuran memurlar adalet dağıtan siz ve sizler gibi olduğu sürece boş yere insanlar ölecek. İşinizi doğru yapsanız denetlemeleri düzgün yapsanız bunlar olmicak 21.yüzyılda otobüs yanar mıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Otobüslerin yanmalarında 80 aracın orta kapısında bulunan çay setinden olduğu bilinir. susuz kaldığında otomatik olarak yanmaya başlar . Allah ölenlerin mekanını cennet eylesin . Rabbim yaralılara acil şifalar versin .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GEMİLERİN MAZOTUNU İNDİRİMLİ VERİYORSUN. OTOBUSLERDE YAP TIRLARDA YAP BİDAHA 10 NUMRA KULANOLURSA OTOBUSUNU VE TIRINI KAYBEDECEK SEKİLDE YAPTIRIM UYGULA . VE OTOBUSLERE YANMAZ KUMAS UYGULAMASINI ZORUNLU YAP OTOBUSUN İCİNDE YANGIN SONDUCU SİTEMLERİ KONUSUNDA ARASTIRMA YAP. . . . . . . . . . . YAPIN ARTIKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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METRO KAZA YAPAR YANAR KİMSE GÖRMEZ TRAFİK KAZALARI OLUR FATİHA. . KİMSE HİÇ BİR YETKİLİ VEKİL ÖNLEM ALMIYOR DENETLEME OLUYOR TOPLU TASIMADA 6 AYLIK GENEL BAKIMDAN GEÇMEYEN TRAFİĞE CIKMAMALI BU CANLARIN HESABINI KIM VERİCEK 600 VEKİL NERDESINIZ KIMI TEMSİL EDİYORSUNUZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allahım sen ailelerine sabur ver Yarabbim. ikisi çocuk toplam 5 can gitti. Neden oldu bilinmez ama otobüs firmalarının onlarca can taşıdığı ortada. 3-5 kuruştan kaçıp hem evlere ocaklara ateş düşürmeyin, hemde siz o vicdan azabıyla yaşamayın. . . yaralılar durumları ağır deniyor. Rabbim daha fazla kayıp vermesin inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin, yakınlarına da sabırlar versin. şu otobüsün böyle yanması normal değil. . .Cevap Yaz 73 Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM ŞÖFÖRÜN ÇOK BÜYÜK İHMALİ VAR MADEM ARAÇTA Bİ KOKU YADA DUMAN GÖRDÜN NEDEN YOLCULARI TAHLİYE ETMEDİN BE ŞEREFSİZ HERİF NEDEN DEVAM EDİYORSUN YAA.Cevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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otobüsleri neden bu kadar yanıcı madde ile yapıyorlar ? yanan tüm otobüsler böyle çıra gibi yanıyor ! iç aksamı yanmaz malzemeden yapılsa bu kadar çabuk yanmaz , otobüsün kasasıda iskeleti ve şasesi hariç petrokimya türevi kolay yanan malzemeden , bu denetlenmeli , 10 numara yağ kullanılsa bile bu kadar çabul alev topuna dönmez , yazık değilmi çoluk çocuğa !!Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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o şoförü ailelere teslim edin gereğini yaparlarCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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al işte sankı şoför uzay mekiğindeydi bilerek yaptı ne boş adamsın ya4 4 Yayından Kaldır