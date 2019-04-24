Bakanlıktan Küçükçekmece'deki İstismarıyla İlgili Açıklama: Aileye Her Türlü Destek Sağlandı

Bakanlıktan Küçükçekmece'deki çocuk istismarı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU İSTİSMARA UĞRADI

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MAHALLELİ OLAYI PROTESTO ETTİ

Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, Kanarya polis Merkezi önünde toplanarak olayı protesto etti. Suçlu yada suçluların bir an önce yakalanmasını talep eden vatandaşlar, "Çocuğa uzanan eller kırılsın" diye bağırdı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklama şöyle; "Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur. Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir."

"ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muameleyle mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi; "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."