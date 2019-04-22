Son Dakika! Bakan Soylu: Gözaltına Alınanların Tamamı Şehidin Köyündendir

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Olay sonrası gözaltına alınanların tamamı şehidin köyündendir. Dışarıdan insan taşındığı yönünde herhangi bir somut bulguya şu ana kadar rastlanmamıştır" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Şehit cenazesine ilk olarak Mansur Yavaş gelmiş ve oradaki kadınlar sözlü tepki göstermiş, ardından Kılıçdaroğlu gelince de yine aynı sözlü tepki verildi. Namaz sonrası da görüldüğü üzere fiziki bir saldırı olmuştur. Sonrasında korunamayacağı anlaşılınca oradaki bir eve İl jandarma komutanımızla beraber giriyor. Sonrasında Savunma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız teskin edici birer konuşma yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir süre sonra zırhlı araçla güvenli bir şekilde evden çıkarılmıştır. Bu olayda adı geçen herkes savcılığa teslim edilmiştir.

CHP kanadında bu olayın provokasyon olduğu ya da dışarıdan otobüsle adam getirdikleri gibi iddialar tespit edilememiştir. Şehit cenazelerimize ülkemizin her yerinden insanlar gelir. Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerin aynı mahalleden olduğu tespit edilmiştir.

Yumruk atan kişinin şehidin yakını olduğunu tespit ettik. Dışarıdan oraya kimse gelmemiştir. Organize bir provokasyon değil. Bundan siyasal rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır."