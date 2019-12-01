Son dakika: Bakan Soylu: FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz

01.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'le ilgili açıklama yaptı. Soylu, "Nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

"BİZDE KALSIN"

Firari FETÖ'cüyle ilgili kritik bilgiyi paylaşan Baka Soylu, "Nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu" şeklinde konuştu.

3 YILDIR ARANIYOR

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan darbe girişiminin kilit ismi firari Öksüz, yaklaşık 3 yıldır her yerde aranıyor.

YAKALANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Adil Öksüz'ün hakkında çıkartılan yakalama kararı gereği, arama çalışmaları jandarma ve polis ekiplerince 3 yıldır sürdürülüyor.

Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, "delil yetersizliği"nden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.

ÖKSÜZ'ÜN SERBEST BIRAKILMASI DAVASI

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanığın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilen davada dosya, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak üzere cumhuriyet savcısına gönderildi.

Davanın iddianamesinde darbe girişiminin ardından Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyaların gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.

Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.

İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, yakalatana 4 milyon liraya kadar ödül konulan ve 18 Temmuz 2016'da adeta "sır" olan Adil Öksüz'ün yakalanması için yurt içi ve yurt dışında arama çalışmaları devam ediyor.

KOD ADI "NAMIK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğu ortaya çıktı.

Darbe girişiminden önce örgütün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte yönelik operasyonlar sonucunda yapılanmanın farklı şekilde, kadrolarını daraltarak ve genele yayılacak şekilde teşkilatlandırmaya çalıştığı belirtildi.

Örgüte mensup olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için alınan itirafçı ifadeleri doğrultusunda, firari Öksüz'ün kod adının ''Namık'' olduğunun belirlendiği kaydedildi.

ADİL ÖKSÜZ KİMDİR?

Paralel Devlet Yapılanması'nın bir üyesi olan Adil Öksüz, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi görev yapmaktaydı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1991 yılında mezun olan Adil Öksüz, 1996 yılında Temel İslam Bilimleri alanında Sakarya Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı.2003 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde doktorasını yaptı. Sakarya Üniversitesi'nde yine Tefsir Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri üzerinde çalışmalarına devam etti ve İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile çalışmaktaydı.

Adil Öksüz Paralel Devlet Yapılanması'nın bir yayın organı olan "Yeni Ümit" dergisinde yazılar kaleme alıyordu. Sadece FETÖ için yazılar yazan biri olarak kalmayan Adil Öksüz'ün darbe fetvacısı olma yolunda uzun yıllar Fetullah Gülen ile yakın çalıştığı biliniyor.

Çalışma arkadaşlarının sessiz sakin biri olarak tanımladığı Adil Öksüz stratejik bir evlilik yaparak kendisini kamufle ediyor bir taraftan da önce öğrenci faaliyetleri ile daha sonra da askeri faaliyetlerle ilgilenen Adil Öztürk sık sık Fetullah Gülen'in üst kadrosunda yer alan Mustafa Özcan ile görüşüyordu.