Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi
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Süleyman Soylu, Jandarma, TV, Güncel

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimizde koronavirüs tespit edildi" dedi.

31.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:48
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatında 30, jandarma teşkilatında ise 18 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirten Bakan Soylu, "Ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimizde koronavirüs tespit edildi" dedi.

"SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON YAPAN 2 BİN 863 HESAP BELİRLENDİ"

Bakan Soylu, 15 günde sosyal medyada koronavirüs salgını ile ilgili provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendiğini belirterek, "Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili" ifadelerini kullandı.

"725 BİN YAŞLI İNSANIMIZIN EVİNE GİTTİK"

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili konuşan Bakan Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik" dedi.

"ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YÜZDE 98,9 DÜŞTÜ"

Bakan Soylu, şehirlerarası yolculuğun yüzde 98,9 düştüğünü belirterek, "Şehir değiştiren vatandaşlarımıza 14 gün evden çıkmamalarını ısrarla iletiyoruz" dedi.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi

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