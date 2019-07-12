Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili yeni açıklama

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek'e sıçrayan yangına 39 saattir müdahale ediliyor. 2 gündür çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, günün ağarmasıyla birlikte sahada üçüncü hava denetimini gerçekleştirdi.

Dalaman'ın Karacağaç Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan ancak öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden aktif hale gelen yangın, akşam saatlerinde ikinci kez kontrol altına alındı. 39 saattir devam eden yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Sahanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevreleyerek genişlemeyi durduran ekipler, olası patlamaları önlemek için yanan alan iççerisinde devam eden yangınlara müdahale ediyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI BİZZAT KOORDİNE EDİYOR

Dün sabah erken saatlerde Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Yangın bölgesinden bir an olsun bile ayrılmayan Bakan Pakdemirli, bu sabah da günün ilk ışıklarıyla birlikte helikoptere binerek çalışmaları havadan takip etti. Pakdemirli, incelemenin ardından son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınları ile ilgili açıklamasında, "Can kaybı yok, ağaçlar ve yaban hayatı zarar gördü. Öğleden sonra rüzgar şiddetini artırabilir. Yerleşim yerleri tehdit altında değil. Vatandaşlarımız rahat olsun, herhangi bir risk yok" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

''Dalaman ve Fethiye yangınıyla ilgili sona doğru geliyoruz. Soğutma çalışmaları yapıyoruz. Gece kara çalışmalarına bizzat nezaret ettim. Sabah ilk ışıklarıyla beraber de son talimatları verdik. İlk ışıklarla beraber tabi ki tüm helikopterler havalandı. Helikopterlerimizin sayısını 13'ten 19'a çıkarttık.

Bugün itibariyle yukarıda gördüğümüz tablo düne oranla çok daha iyileşmiş bir tablo. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yer yer tütmeler var. Hava araçları buraları su ile döverek buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz.

Dün de söylemiştim. Arazi sarp, kayalık. Hala da yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yerleşim alanları tehlikede değil. Vatandaşlarımız tatillerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Tatile gelmek isteyenler gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili tehdit söz konusu değil.

DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİN

Can ve mal kaybımız yok. Ama tabi ki bizi üzen ağaçlarımızı, bitki örtüsünü kaybetmiş olmamız; bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Tüm Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum.

Personelimiz dinlenerek devam ediyor. Diğer illerden de takviyeler söz konusu. Ben burada çalışmaların en başından beri destek veren valimize teşekkür ediyorum: DSİ, karayolları, belediyelerimiz ve jandarmaya teşekkür ediyorum.

Göcek'in arka tarafına bakan sırtta tütmeler var. yangın şeklinde değil ama tütmeler var. bunları soğutup söndüğünden emin olmamız lazım.

Ekiplerimiz yoruldukları zaman çay getiriyorlar. Ekiplerimize gerektiğinde yiyecek getiriyorlar. Bu Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimizle vatandaşlarımızın işbirliğinden dolayı, son sürat yangınlarda daha etkin olmanın gayreti içerisindeler.''