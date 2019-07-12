Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili yeni açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınları ile ilgili açıklamasında, "Can kaybı yok, ağaçlar ve yaban hayatı zarar gördü. Öğleden sonra rüzgar şiddetini artırabilir. Yerleşim yerleri tehdit altında değil" dedi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek'e sıçrayan yangına 39 saattir müdahale ediliyor. 2 gündür çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, günün ağarmasıyla birlikte sahada üçüncü hava denetimini gerçekleştirdi.
Dalaman'ın Karacağaç Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan ancak öğleden sonra şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden aktif hale gelen yangın, akşam saatlerinde ikinci kez kontrol altına alındı. 39 saattir devam eden yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı. Sahanın etrafını iş makineleri ve arazözlerle çevreleyerek genişlemeyi durduran ekipler, olası patlamaları önlemek için yanan alan iççerisinde devam eden yangınlara müdahale ediyor.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI BİZZAT KOORDİNE EDİYOR
Dün sabah erken saatlerde Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, söndürme çalışmalarını bizzat koordine ediyor. Yangın bölgesinden bir an olsun bile ayrılmayan Bakan Pakdemirli, bu sabah da günün ilk ışıklarıyla birlikte helikoptere binerek çalışmaları havadan takip etti. Pakdemirli, incelemenin ardından son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA DEĞİL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'daki orman yangınları ile ilgili açıklamasında, "Can kaybı yok, ağaçlar ve yaban hayatı zarar gördü. Öğleden sonra rüzgar şiddetini artırabilir. Yerleşim yerleri tehdit altında değil. Vatandaşlarımız rahat olsun, herhangi bir risk yok" dedi.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:
''Dalaman ve Fethiye yangınıyla ilgili sona doğru geliyoruz. Soğutma çalışmaları yapıyoruz. Gece kara çalışmalarına bizzat nezaret ettim. Sabah ilk ışıklarıyla beraber de son talimatları verdik. İlk ışıklarla beraber tabi ki tüm helikopterler havalandı. Helikopterlerimizin sayısını 13'ten 19'a çıkarttık.
Bugün itibariyle yukarıda gördüğümüz tablo düne oranla çok daha iyileşmiş bir tablo. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Yer yer tütmeler var. Hava araçları buraları su ile döverek buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz.
Dün de söylemiştim. Arazi sarp, kayalık. Hala da yol açma çalışmaları devam ediyor.
Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırmasını bekliyoruz. Ekiplerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yerleşim alanları tehlikede değil. Vatandaşlarımız tatillerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Tatile gelmek isteyenler gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili tehdit söz konusu değil.
DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİN
Can ve mal kaybımız yok. Ama tabi ki bizi üzen ağaçlarımızı, bitki örtüsünü kaybetmiş olmamız; bazı teleflerimizin olduğunu varsayıyoruz. Tek üzüntümüz budur. Dezenformasyona itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Tüm Muğlalıları sonbaharda fidan dikmeye davet ediyorum.
Personelimiz dinlenerek devam ediyor. Diğer illerden de takviyeler söz konusu. Ben burada çalışmaların en başından beri destek veren valimize teşekkür ediyorum: DSİ, karayolları, belediyelerimiz ve jandarmaya teşekkür ediyorum.
Göcek'in arka tarafına bakan sırtta tütmeler var. yangın şeklinde değil ama tütmeler var. bunları soğutup söndüğünden emin olmamız lazım.
Ekiplerimiz yoruldukları zaman çay getiriyorlar. Ekiplerimize gerektiğinde yiyecek getiriyorlar. Bu Ege'nin misafirperverliği. Bundan son derece memnun kaldım. Ekiplerimizle vatandaşlarımızın işbirliğinden dolayı, son sürat yangınlarda daha etkin olmanın gayreti içerisindeler.''
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BAKAN ANLATIRKEN ÇOK ÜZGÜN:))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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otel lazım oralara . . . . Kamulaştırıp sonrada yandaşlara arsa lazım.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BU YANGINLARIN KENDİLİĞİNDEN ÇIKTIĞINA İNANMIYORUM BEN. . . BİR DE HEP TATİL BELDELERİNDE ÇIKIYOR NEDENSE !!!?? BAZI HAİN ODAKLAR TURİZMİ BALTALAMAYA MI ÇALIŞIYOR ACABA??? BAZI HAİNLER ( HDPKK -FETÖ-DHKP-C, İÇİMİZDEKİ YAHUDİLER, ERMENİLER VE YUNANLILAR. . . . BU ARADA AZINLIKLARIN ZARARSIZ-HATTA FAYDASI OLANLARI BUNLARDAN MUAF TUTUYORUM )YILLARDIR EMELLERİNE ULAŞAMADIKLARI İÇİN BU TÜR ACİZLİKLERE BAŞVURABİLİR. . . ALLAH IM BETERLERİNDEN KORUSUN. . . ALLAH IM SONUMUZU HAYREYLEYE. . . AMİN . . . ECMAİN. . . . . . . . . . . . . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YANAN CANLILARA ÇOK ACIDIM. HAYVANLAR NE ACI ÇEKEREK ÖLMÜŞLERDİR ORALARDACevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Siz hiç yangın söndürdü üzümü yorum yapmak kolayCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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otel yeri lazım bazı çıkarlarınız için güzelim yaşam alanları hayvanları bitkileri ağaçları kısacası tüm canlıları telef ettiniz rabbim bunları yapanların yanına bırakmasın daha kötü şekilde yansın inşallah her iki dünyadadaCevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
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Nasıl bir mantıktır bu. Nasıl bir otel yeridir ki, Yanan yer 400 hektar. Her konunun altında da siyaset yapmaya çalışmayın bir sefer.9 Yayından Kaldır
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bakanım kime rant sağlıyorsanız sağlayın kime peşkeş çekecekseniz çekin ama önce yangın çıkartıp tühhh söndüremedik ayağına ormanın içindeki hayvanları öldürmeyin bunun günahını öbür dünyada kaldıramazsınızCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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Allaha sukur imkanlar artti teknoloji sayesinde yine cabuk kontrol altina alinabildi 1995-1996 senesinde Akyakada yasarken orman yangini cikmisti Marmaris tarafinda ve bu yangin o gunku inkanlarla 1haftadan fazla surdu yurtdisindan ucaklar taleb edildi oyle yangina mudahale edildi simdi bu imkanlar kendi elimizde hamd olsun 19 helikopterle ve 105 arasoz 20 ismakinasi ve 520 personelle mudahalle ediliyor az bir rakam degil Insallah herseyi ulkemiz icin dahada iyi olucak Allah bizi korusun InsCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Sayın bakan , helikopterlerin gece uçuşu yapamadığı söylendi , bu yüzyıl da böyle bir şey olur mu ? Sevgili bakanCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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