Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Son dakika: Türkiye'de koronavirüsün görülmesinden sonra en çok merak edilen konulardan biri olan okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Okulların tatil edilmesi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından özellikle anne-babaların merak ettiği okulların tatil edilmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar alınabileceğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koroanavirüs bugüne kadar tüm dünyada 121 bin kişide görüldü, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Dün gece açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, virüsün Türkiye'de de bir kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan'ın bu açıklamasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmeyeceğiydi.

"SALGININ SEYRİ OKULLARIN TATİLİNİ BELİRLER"

Bugün, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Koca, merak edilen soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, okulların tatil edilmesiyle ilgili alınan bir karar olup olmadığının sorulması üzerine "Okulların tatili konusu bugün gündemimizde olmadı ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de bunu belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız" cevabını verdi.