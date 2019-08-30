Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de rejim siyasi çözüme inanmıyor

30.08.2019 11:29

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"REJİM SİYASİ ÇÖZÜME İNANMIYOR"

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

"YENİ BİR GÖÇ DALGASI BAŞLAYABİLİR"

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğininin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

"TANKER LÜBNAN'A DOĞRU GİDİYOR"

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konularda biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.