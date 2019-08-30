Çavuşoğlu'ndan, "Rusyadan uçak alınacak" iddiasına yanıt: Halen F-35 programının parçasıyız

30.08.2019 15:57

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ortak yürütülen F-35 savaş uçağı projesine ilişkin konuştu.

Norveç'te açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 jetleri almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere yöneleceğiz. Rusya tek alternatif değil" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan ve İran'ın satıldığını açıkladığı Adrian Darya 1 petrol tankeriyle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu, "Tankerin Lübnan limanlarına gittiğini kastetmedim ama gelen bilgilere göre Lübnan'ın uluslararası sularına doğru ilerliyor. Bu, tankerin Lübnan limanlarına demirleyeceği anlamına gelmez. Ama kuşkusuz Türkiye'ye de gelmiyor."

ERDOĞAN: ABD TUTUMUNU DEVAM ETTİRİRSE BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazı sonrasında gazetecilerin yönelttiği "Rusya'dan Su-57 uçağı alınacak mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti;

"Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız.