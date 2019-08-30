Bakan Akar: YPG'nin çekildiğini bizzat görmek istiyoruz

30.08.2019 12:41

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin konuştu.

"YPG'NİN ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİ TEYİDE MUHTAÇ"

Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz. Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." dedi.

"TESLİMAT EYLÜL ORTASI TAMAMLANACAK"

Akar ayrıca S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ikinci bataryasının intikalinin eylül ortasında tamamlanacak.