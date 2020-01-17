Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı

17.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:26

Cumhuriyet Halk Partisi meclise, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge sunmuştu. CHP'nin önergesi AK Parti ve MHP tarafından reddedilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya gelirken, önergeyi neden reddettiklerine de açıklık getirdi.

"BU İŞ MİLLETVEKİLİ İŞİ DEĞİL"

Bahçeli bir gazetecinin sorduğu "Sivil ayağı çözümlemede siyasetin objektif olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Bu milletvekili işi değil. Yargıya başvuracaksınız, savcılar harekete geçecek. Soruştura soruştura İstanbul'daki bir tane caniyi nasıl buluyorlarsa bunları da öyle bulacaklar. Kalkıp siyasilere işi atıp 'sende şu kadar var bende bu kadar var' diyerek yargıyı da sulandırmanın gereği yok. Bugünkü hükümetin yapacağı tek şey bundan böyle, 'terörle mücadelenin her iki boyutunda tam yetkilisiniz ve sonuna kadar da gidiniz. Gittiğiniz yerde millet iradesi olarak ben varım' diyecek. Yani hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak. 'Size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz' demeli. Hükümet ise hükümet, partiyse parti, Meclis ise Meclis... Yoksa üç seneden beri 500 küsur gün oldu sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimiz. Ama televizyonlar bir haftadan beri siyasi ayaktan bahsediyor" şeklinde cevap verdi.

CHP ÖNERGE SUNMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep edip bu doğrultuda önerge sunmuştu. CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin, Cumhuriyet tarihinin en vahim olaylarından biri olduğu belirtilerek, "FETÖ'nün" siyasi, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarının açığa çıkarılmasının tarihsel bir görev olduğu söylenmişti.

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