Bahçeli'den Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' Çağrısına İlk Yorum: YSK, Zillet İttifakına İzin Vermemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz" sözüneiktidar ortağı MHP Lideri Bahçeli'den ilk yorum geldi. Bahçeli, "YSK, zillet ittifakına izin vermemelidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz" sözlerine cevap verdi.

"BİZİM İTTİFAKIMIZ CUMHURLADIR"

"Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır" diyen Bahçeli, "Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır, bizim ittifakımız AK Partili kardeşlerimledir. Siyasi görüş ayrılıklarını elbette kenara itmeyiz. dedi.

"ZİLLET İTTİFAKI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ittifakıyla neyi kast ettiğini bilmediklerini " belirten Bahçeli, "Zillet ittifakı tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı'dır. Bizim amacımız milli bekayı sonuna kadar yaşatmaktır. Öncelikle gündemimiz Cumhur İttifakı'na sabotajlara fırsat vermemektir." dedi.