Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir

İstanbul seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"İtirazlar en kısa zamanda değerlendirilmeli. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazlar değerlendirilip Türkiye normalleştirilmeli. Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır.

"GOCUNMAYA GEREK YOK"

İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok

YAVAŞ'A TEPKİ: BENİM BAŞKANIM DİYEMEM

Ankara'da aklanmadan mazbatası verilmiş bir kişi vardır ve onun için benim başkanım diyemem."