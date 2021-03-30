Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
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Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN - Haberler | Güncel
Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Edinilen son dakika haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir caretta caretta olduğunu görünce Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'ne bilgi verdi. Gelen ekipler, 1 metre boyunda ve 130 kilo ağırlığındaki caretta caretta'nın karaya vurduğunu belirledi. Caretta caretta, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kumsaldan alınıp, götürüldü.


Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Son dakika... Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü EVREN

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