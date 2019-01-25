AYM Başkanlığına Mevcut Başkan Zühtü Arslan Seçildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda mahkeme başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.

ARSLAN, 9 OY ALDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. Dünkü seçimlerde hiçbir üye gereken çoğunluğu sağlayamadı. Bugün ise aday sayısı ikiye düştü. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi. Arslan, 9 üyenin oyunu aldı. Güleç ise 6 oyda kaldı.

Zühtü Arslan

AYM BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

AYM Başkanı, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.