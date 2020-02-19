Son dakika: Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı, 4 kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika: Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı, 4 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika: Avustralya'da içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak havada çarpıştı. Olayda 4 kişi can verdi, çarpışma nedeni ise henüz bilinmiyor.

19.02.2020 07:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:01

Gelen haberine göre, 'nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25'te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.


Haber Videosu

: Avustralya'da iki uçak havada çarpıştı, 4 kişi yaşamını yitirdi
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