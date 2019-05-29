Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini açıklayarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Gül ise "Yargı mensubunun davayla değil de kıyafetle meşgul olması kabul edilemez" dedi. HSK, o hakimi tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "İstanbul İş Mahkemesi hakiminin, mini etekle duruşmaya gelen avukata tepki gösterdiğine" ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, resen harakete geçildiğini ve inceleme başlatıldığını belirtti.

İnceleme sonucu, İstanbul İş Mahkemesi hakimi hakkında soruşturma izni verildiğini aktaran Yılmaz, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİM"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

"Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez" diyen Gül, şunları kaydetti:

"Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz."

TBB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada da, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi'nde üzücü bir olay yaşandığı, mahkeme hakiminin, bir kadın avukatın kıyafetine karıştığı, yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi.

Açıklamada, "Hakim, aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Bu hakimin daha önce Balıkesir'de bir avukata kürsüden hakarette bulunup onu darbettiği anımsatılan açıklamada, "Sorunludur. Bugün yaşanan olay, bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur" değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile konunun görüşüldüğü, HSK tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı, bu olayın sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.

OLAY DURUŞMA TUTANAĞINA YANSIMIŞTI

İstanbul'da duruşma sırasında yaşanan olay, duruşma tutanağına da yansımıştı.

Tutanağa göre, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi, mini etek giyen avukatın bu kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek, konuyu taraf avukatlarına sordu.

Salonda bulunan diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Yazı İşleri Müdürü huzura çağırılarak, baro başkanlığına bildirilmesi için avukatın etek boyunun cep telefonuyla çekilmesi istendi.

Avukatın, etek boyunun fotoğrafının çekilmesine izin vermemesi üzerine, tutanak tutularak duruşmaya devam edildi.