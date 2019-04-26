Askeri Okulda Yaşanan Kaza Sonrası 1 Askerimiz Şehit Oldu
Ankara'da bulunan Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."